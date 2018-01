Leicester: Faiq Bolkiah fa panchina, ma è più ricco di CR7 e Messi

8 gennaio 2018

Il giocatore più ricco del mondo gioca nel Leicester . Gioca, oddio. Per ora fa solo panchina, ma è una promessa delle Foxes. Si chiama Faiq Bolkiah , ha 19 anni ed è il nipote del Sultano del Brunei , Hassanal Bolkia. Può contare su un patrimonio familiare sterminato (17 miliardi di euro) e sul piano economico non teme confronti con nessuno, CR7 e Messi compresi. "Sogno di giocare a calcio sin da piccolo", ha spiegato il "golden-boy" del calcio mondiale.

Nato a Los Angeles il 9 maggio 1998, Bolkiah Jr. ha iniziato a giocare a calcio nell'AFC Newbury, poi ha giocato nelle giovanili del Southampton e in quelle dell'Arsenal. Il suo primo contratto da professionista l'ha siglato col Chelsea nel 2014, ma a dicembre del 2015 ha deciso di rescinderlo per inseguire il suo sogno al Leicester.



"Gioco a calcio fin da quando sono bambino e ricordo che da piccolo mi è sempre piaciuto andare in campo e avere il pallone fra i piedi - ha spiegato il 19enne in un'intervista ripresa dal Mirror -. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto, ma mi hanno preparato con fermezza, sia fisicamente che psicologicamente e oggi sono i miei modelli di riferimento". "Hanno sempre appoggiato questa mia passione e mi hanno aiutato a realizzare il sogno di diventare calciatore", ha aggiunto.



Sogno che Bolkiah Jr. coltiva anche in nazionale. Nella selezione del Brunei, infatti, Faiq ha già giocato nove gare, segnando un gol. Altro che CR7, Neymar, Mbappé e Messi. Il calciaore più ricco del mondo è un "panchinaro" speciale del Leicester.