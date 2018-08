Juve, senti Marcelo: "Al Real Madrid manca Ronaldo". E si innervosisce con Lopetegui

27/08/2018

Marcelo ha il mal di pancia. Niente di grave, ma i sintomi esistono e le voci, inevitabilmente, aumentano. Il laterale brasiliano, infatti, al termine di Girona-Real Madrid (vittoria in trasferta per 4-1 dei blancos in rimonta) è tornato a parlare dell'amico Cristiano Ronaldo: "CR7 è il migliore del mondo, è chiaro che ci manca giocare con lui". Marcelo, nelle passate settimane, aveva sperato di poter raggiungere il marziano portoghese alla Juventus, ma senza riuscirci. Ha dovuto "accontentarsi" di rimanere nel club capace di vincere tre Champions League consecutive, ma la prossima estate l'affare potrebbe davvero andare in porto.

Con l'addio di Cristiano Ronaldo, oltre a quello di Zinedine Zidane, in casa Real è davvero cambiato tutto. Persa la Supercoppa Europea contro i cugini dell'Atletico, i Blancos hanno iniziato bene la Liga, con due vittorie su due e primo posto in classifica al pari del Barcellona. La squadra vince ma c'è chi, come Marcelo, non è soddisfatto. L'assenza di CR7 si fa sentire, ma il brasiliano ha mal digerito anche la sostituzione al 60' della partita con il Girona. "Il cambio mi ha sorpreso, ma rispetto la decisione del mister. Potevo continuare a giocare perché mi sento bene, sono al 100%. La sostituzione non l'ho capita ma la rispetto, è una decisione dell'allenatore. Ma io voglio giocare sempre". Lopetegui, insomma, è avvisato: Marcelo ha il mal di pancia e non fa niente per nasconderlo.