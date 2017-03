Il Barcellona contro la Fifa per il caso-Messi: "Indignazione per una sanzione sproporzionata"

29 marzo 2017

Le quattro giornate rifilate dalla Commissione Disciplinare della Fifa a Leo Messi non solo hanno fatto scalpore in Argentina - sconfitta poi dalla Bolivia nel match di qualificazione ai Mondiali di Russia disputato senza il numero 10 - ma hanno portato il Barcellona a sferrare un attacco duro e frontale nei confronti della Federazione Internazionale parlando di "stupore e indignazione per una sanzione spoporzionata contro un giocatore esemplare".