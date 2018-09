Galaxy, a 7 anni canta l'inno come una star e Ibra resta a bocca aperta

24/09/2018

Una performance da brividi quella di Malea Emma, 7 anni e cantante prodigio. Microfono in mano e polmoni da far invidia, la prestazione della giovane è stata esaltata da tutto il pubblico dello StubHub Center. La decisione di far cantare l'inno alla piccola tifosa è stata presa al termine di un contest vinto dalla stessa. L'esibizione è stata commentata anche sui social, con i Galaxy che l'hanno incoronata come una delle prestazioni migliori mai sentite.