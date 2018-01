Francia, Coppa di Lega: Psg in finale col brivido

30 gennaio 2018

Succede poco o nulla nei primi minuti, poi al 24’ fa tutto Meunier che dopo aver vinto un rimpallo al limite dell’area di rigore lascia partire un destro volante con il pallone che finisce nel sette lasciando di stucco Diallo. Il tema tattico della partita resta invariato nonostante l’1-0 dei parigini, con il Rennes che tiene bene il campo, rinunciando al pressing. Spazi, dunque, affollati con la squadra di Emery costretta a giocare spesso in orizzontale senza riuscire a trovare l’accelerazione giusta con i suoi uomini di maggior talento, compreso Pastore. Nel finale di primo tempo, bellissima ripartenza del Rennes capitalizzata da Khazri (43’) che trova il gol del pareggio. A spezzare l’esultanza dei padroni di casa e del pubblico sugli spalti è l’intervento del Var che nell’occasione pesca un tocco di mano dell’attaccante annullando il gol.



Alla ripresa del gioco, tra le file del Psg manca proprio Pastore (sospetta contrattura), sostituito al termine di 45’ a dir poco opachi: al suo posto Lo Celso. Dopo 3’ la tecnologia è costretta nuovamente ad intervenire per una questione di centimetri: pescato in posizione irregolare Mbappé che aveva messo dentro il pallone del possibile 2-0. Poco male per il Paris che al 53’ trova il gol del raddoppio con l’ex romanista Marquinhos, bravo a spingere in rete una corta respinta di Diallo sulla conclusione di Di Maria. Tutto troppo facile per i parigini che al 58’ trovano anche la rete del 3-0 con Lo Celso. Protagonista, anche se in negativo, del match è Mbappé che al 64’ si fa espellere per un brutto fallo ai danni di Sarr a metà campo. Nonostante l’inferiorità numerica, il Psg resta in totale controllo della partita, ma gli uomini di Emery staccano la spina troppo presto con il Rennes che sfiora la clamorosa rimonta con i gol di Sakho (al minuto 85 di testa) e Prcic (al 92’ con un tiro dalla distanza). Troppo tardi però, vince il Paris Saint Germain che vola in finale.