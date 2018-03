Eibar-Real Madrid: Ramos va in bagno, squadra in 10 per 5 minuti

10 marzo 2018

Curioso episodio durante Eibar-Real Madrid, anticipo della 28esima giornata della Liga. Sul risultato di 1-1, al 73' Sergio Ramos è entrato negli spogliatoi per un'improvvisa urgenza fisiologica, lasciando la squadra in dieci. Tornato in campo dopo cinque minuti, il difensore è rientrato giusto in tempo per ammirare il gol del definitivo 2-1 di Ronaldo. "Sergio è andato in bagno per un minuto e poi è tornato, niente di più", ha spiegato Zidane.