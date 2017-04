Dramma in Turchia, Rajtoral si è suicidato: segnò al Napoli

24 aprile 2017

Dramma nel mondo del calcio. Il 31enne terzino ceco del Gaziantespor, Frantisek Rajtoral, si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. A confermare la notizia è stato il presidente del club turco, Ibrahim Kizil: "Purtroppo è vero, non so perché l'ha fatto. All'apparenza non aveva problemi". Rajtoral è recordman di presenze nel campionato ceco e con il Viktoria Plzen sfidò il Milan in Champions, segnando al Napoli di Mazzarri nel 2011.