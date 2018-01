Coppa del Re: l'Espanyol piega il Barcellona nel derby, Montella batte Simeone Nell'andata dei quarti di finale l'ex milanista Diego Lopez para un rigore a Messi. Il Siviglia vince a Madrid con l'Atletico

17 gennaio 2018

Nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re, il Barcellona viene sconfitto 1-0 nel derby in casa dell'Espanyol: Messi al 63' si fa parare un rigore dall'ex milanista Diego Lopez, poi al minuto 88 il gol di Melendo. Il Siviglia di Montella sbanca 2-1 Madrid, superando l'Atletico passato in vantaggio con Diego Costa (73'), pareggio con autogol del portiere Moya (79') e rete decisiva di Correa (88'). Valencia-Alaves finisce 2-1.

ESPANYOL-BARCELLONA 1-0 Emozionante derby di Barcellona in casa dell'Espanyol di Quique Flores che ospita i blaugrana di Ernesto Valverde nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. Barcellona che schiera in attacco Messi e Denis Suarez insieme ad Aleix Vidal, dall'altra parte l'Espanyol con Darder e Granero alle spalle dell'unica punta Moreno. Nei minuti iniziali le squadre si studiano, le occasioni da gol latitato e soltanto al 9' ci prova Busquets con una conclusione che impegna l'ex milanista Diego Lopez. Il Barcellona inizia a spingere e conquista un paio di calci di punizione dalla media distanza, ma le conclusioni di Messi trovano sempre la barriera. Al 22' il numero 10 argentino sfiora il gol, dopo una splendida azione, però, la sua conclusione è troppo centrale. Pochi altri brividi nel primo tempo ed è così che nella ripresa è ancora Messi a sfiorare il gol con un diagonale. Al 59' Valverde inserisce Luis Suarez al posto di Carlos Alena. Al 63' ecco un calcio di rigore per il Barcellona per atterramento di Sergi Roberto da parte di Granero: dal dischetto va Messi che chiude col mancino ma l'ex milanista Diego Lopez si allunga e para deviando in calcio d'angolo. Nel finale, al minuto 83, l'Espanyol ci prova prima con Navarro ma la sua conclusione trova i guantoni di Cillessen, ma è a due minuti dalla fine che i tifosi dell'Espanyol esplodono di gioia: Navarro scappa via sulla destra spiazzando la difesa blaugrana, palla al centro per Oscar Melendo che non lascia scampo a Cillessen battendolo sul palo alla sua destra. Al terzo minuto di recupero brivido per i tifosi di casa per una punizione di Messi che sfiora la traversa, poi il triplice fischio e la grande gioia in attesa della gara di ritorno, in programma giovedì prossimo alle 21,30 al Camp Nou.

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA 1-2 Montella lancia il Siviglia con Muriel unica punta e Vazquez a supporto, alla ricerca di un risultato positivo nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. Banega e N'Zonzi sono i mediani mentre sulle fasce agiscono Sarabia e Correa. L'Atletico di Simeone, invece, schiera Griezmann e Diego Costa in attacco. La prima occasione del match è per il Siviglia, con Franco Vazquez che al 3' dal limite conclude fuori. Ancora occasione per la squadra di Montella con un destro al volo di Sarabia, dal limite, che al 9' si spegne sopra la traversa. Al 13' Atletico in gol con Diego Costa, ma la rete di testa viene annullata per un iniziale fallo dell'attaccante naturalizzato spagnolo. Ancora Diego Costa pericoloso al 19' con un colpo di testa che esalta i riflessi di Sergio Rico. Al 26' grande contropiede del Siviglia, ma Correa a tu per tu con Moya si fa ipnotizzare e l'Atletico si salva. Al 40' strepitoso intervento di Moya su una conclusione dalla distanza di Escudero, il portiere dell'Atletico toglie la palla dall'incrocio dei pali e il primo tempo finisce 0-0. Nella ripresa, ecco, che al 72' arriva il gol del vantaggio dell'Atletico Madrid con uno splendido diagonale di sinistro di Diego Costa che scaraventa in rete. Al 79' il pareggio del Siviglia: traversone di Jesus Navas dalla destra, Lucas Hernandez devia e la traiettoria diventa imprendibile per Moya che nel tentativo di sventare il pericolo manda da solo la palla alle sue spalle. Al minuto 88 il Siviglia ribalta la situazione con un contropiede, concluso alla grande da Correa che con uno splendido tocco sotto batte ancora Moya in uscita. Ritorno a Siviglia martedì prossimo (ore 21,30) per decidere chi passerà in semifinale, ma gli andalusi partiranno in vantaggio.

VALENCIA-ALAVES 2-1 Allo stadio Mestalla, Simone Zaza guida l'attacco del Valencia in compagnia di Vietto contro l'Alaves che si presenta con John Guidetti in prima linea. Ospiti pericolosi al 3' con un assolo di Sobrino, ma il suo diagonale finisce a lato. Al 16' Guedes sfiora il gol per il Valencia, ma anche in questo caso la sua conclusione finisce a lato. Ancora Alaves pericoloso in un paio di circostanze, prima con Perez al 31' e poi con Guidetti al 33', ma in entrambe le circostanze il portiere Jaume Domenech ci mette una pezza. Il primo tempo finisce a reti inviolate. Nella ripresa grande occasione da gol per il Valencia con Luciano Vietto che al 60' esplode un diagonale respinto dalla difesa della squadra ospite. Al 66' ecco però che a sorpresa arriva il vantaggio dell'Alaves con una splendida giocata di Ruben Sobrino, bravo ad esplodere una conclusione che finisce dritta sotto l'incrocio dei pali. Passano pochi giri di lancette, però, e il Valencia trova il pareggio con una conclusione dalla distanza di Guedes al 73'. Ancora qualche minuto e si complica la partita dell'Alaves che resta in dieci, vista l'espulsione per doppia ammonizione di Adrian Dieguez. Ed è così che il Valencia inizia a spingere e al minuto 82 trova anche il gol del vantaggio con Rodrigo che a porta spalancata non sbaglia. Sfida di ritorno in casa dell'Alaves prevista per mercoledì prossimo (ore 19).

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X