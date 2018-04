Bundesliga, Borussia Dortmund ok: 2-0 al Mainz alla prima di Stoeger

12 dicembre 2017

Serviva una scossa in casa del Borussia Dortmund ed è arrivata subito dopo il cambio in panchina che ha portato tre punti, dopo il 2-0 in casa del Mainz, e il momentaneo quarto posto in classifica, agganciando il Borussia Moenchengladbach a quota 25 punti in compagnia dell'Eintracht Francoforte, vincente 2-1 a domicilio in casa dell'Amburgo. Tre punti importanti anche per il Friburgo che ha battuto 1-0 proprio il Borussia Moenchengladbach, portandosi così fuori dalla zona retrocessione. Completeranno il turno le sfide in programma domani: si comincia alle 18,30 con Hoffenheim-Stoccarda, poi in serata alle 20,30 Bayer Leverkusen-Werder Brema, Herta Berlino-Hannover, Schalke 04-Augsburg e la capolista Bayern Monaco che ospiterà il Colonia fanalino di coda e che vincendo allungherebbe in vetta, approfittando anche del pareggio 1-1 del Lipsia in casa del Wolfsburg nel pomeriggio.



MAINZ 05-BORUSSIA DORTMUND 0-2

A caccia di punti pesanti il Dortmund in casa del Mainz, per la prima del dopo Peter Bosz e con il nuovo allenatore Peter Stoger sulla panchina del Borussia che incontrerà l'Atalanta nei sedicesimi di Europa League. Il primo tempo però non regala emozioni, anche se al 40' Aubameyang spreca una grande occasione, solo da limite sparando fuori con l'esterno destro. Nella ripresa buona occasione per Pulisic ma il suo destro finisce alto. Il vantaggio del Borussia arriva al 55' con Sokratis Papastathopoulos, ex Milan e Genoa, che risolve una mischia in area, raccogliendo la ribattuta del palo per esplodere un destro violento all'incrocio dall'interno dell'area. Al 78' grande occasione per Kagawa che da pochi metri spara sul portiere il possibile raddoppio che arriva proprio con il giapponese al minuto 88 su assist di Aubameyang.



WOLFSBURG-LIPSIA 1-1

Ad aprire la 16esima giornata di Bundesliga nel turno infrasettimanale, nel pomeriggio la sfida tra il Wolfsburg con al centro dell'attacco Mario Gomez e il Lipsia, prossimo avversario del Napoli ai sedicesimi di Europa League e secondo in classifica dietro il Bayern Monaco. Al 14' rigore per i padroni di casa per atterramento proprio di Gomez. Dal dischetto al 15' lo specialista Verhaegh che apre il piatto destro e spiazza Gulacsi. Pareggio del Lipsia al 53' con uno splendido diagonale in spaccata del giovane Halstenberg al suo primo gol in Bundesliga. Nella ripresa il Wolfsburg sfiora più volte il nuovo vantaggio con Origi, ma finisce 1-1 e il Lipsia chiude in dieci per l'espulsione di Upamecano e rallenta in classifica.



AMBURGO-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

L'Amburgo passa in vantaggio dopo appena 9' con un colpo di testa del capitano Papadopoulos, ma l'Eintracht pareggia al 15' con Wolf che spara un diagonale con il destro che sorprende Mathenia sul proprio palo. Al 24' ecco che la partita si ribalta con un bel diagonale di destro al volo di Gacinovic. Nella ripresa tante emozioni, partita divertente ma il risultato non cambia con l'Eintracht che aggancia, insieme al Borussia Dortmund, il quarto posto del Borussia Moenchengladbach a quota 25 punti in classifica.



FRIBURGO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 1-0

La partita inizia con 10' minuti di ritardo ma il Friburgo parte comunque caldo e va in vantaggio grazie ad un rigore molto dubbio conquistato (grazie al Var che ha ritenuto l'intervento, apparentemente inesistente, da calcio di rigore) e poi trasformato da Petersen al 20' per il suo sesto gol in campionato. Nella ripresa al 47' grande occasione per il raddoppio con Petersen che centra in pieno la traversa. Tre punti importantissimi per la formazione allenata da Christian Streich, contro un avversario quotato, che la portano momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.