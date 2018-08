Barcellona, visita a sorpresa di Neymar

27/08/2018

Lunedì mattina con sorpresa per il Barcellona. Alla ripresa degli allenamenti i blaugrana hanno ricevuto la visita di Neymar, ex di lusso. Presente in città per motivi legati ad accordi pubblicitari, il brasiliano ha incontrato i suoi ex compagni ed amici, lasciandosi immortalare in alcune foto poi postate sui social. Sorrisi con Rakitic, ter Stegen e Suarez, poi un video a pranzo con l'ex Inter Rafinha, definito da Neymar "la sua principessa".