Barça, la gioia incontenibile di Neymar al gol di Messi

24 aprile 2017

E' stato il grande assente della sfida del Bernabeu, ma Neymar non si è perso un secondo della sfida contro il Real Madrid e al terzo gol di Messi è esploso in una gioia incontenibile postata poi su Instagram, corredata da un'espressione colorita ("Andiamo c...o"). Poi negli spogliatoi la videochiamata con Leo Messi, per congratularsi con l'eroe della serata e tutti i suoi compagni che hanno riaperto una Liga che sembrava ormai chiusa a favore di Cristiano Ronaldo e soci.