Balotelli sbotta dopo il "caso-Cavani": "Basta interviste"

17 marzo 2017

Balotelli sbotta contro i giornalisti: dopo le frasi di qualche giorno fa in cui aveva affermato che "Cavani è molto forte ma non è un fenomeno" dicendo di preferire Falcao e Di Maria, ora l'attaccante del Nizza ha dichiarato guerra alla stampa tramite i social: "Ho parlato di tante cose ma sui giornali è uscita solo la storia di Cavani. Non chiedetemi più interviste, sul serio. Balotelli non è un gioco, è una persona con un'opinione" ha scritto.