Argentina, Bauza: "Dybala nemmeno in panchina, proviamo a recuperarlo per la Boliva"

23 marzo 2017

Paulo Dybala non solo non scenderà in campo in Argentina-Cile (in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì), ma non andrà nemmeno in panchina . A spiegarlo è stato il ct Bauza: "Vedremo se riusciremo a portarlo in panchina per il match con la Bolivia (il 28 marzo alle 21, ndr). Al suo posto giocherà Aguero". Il ct ha dato gli 11 titolari: Romero; Mercado, Otamendi, Rojo, Mas; Mascherano, Biglia; Messi, Agüero, Di María; Higuaín.

La contrattura accusata contro la Samp non è smaltita, ma in Argentina contano molto su Messi. La conferma è arrivata dal ct Bauza. Per dare la dimensione dell'importanza di Dybala nella rosa dell'Argentina, sarà Agüero il sostituto designato a rimpiazzare la Joya. "Con la Juve siamo in continuo contatto da prima che il giocatore è atterrato in Argentina. Stiamo lavorando per cercare di recuperarlo per portarlo almeno in panchina contro la Bolivia. Lo staff della Juve è a conoscenza di tutte le mosse riguardo a Dybala".



Al suo posto, dunque, Agüero: "Sta attraversando un grande momento, è tornato titolare nel City ed è perfetto per noi per la partita che dovremo fare. Giocherà dietro alla punta". Che sarà Higuain.



L'Argentina si giocata tanto con il Cile (che ha 20 punti, contro i 19 dell'Albiceleste): "È una partita molto importante - ha detto Bauza -, ma mi fido fino alla morte della mia squadra. Penso che ci qualificheremo, sono sempre ottimista". In questo momento l'Argentina è al quinto posto: se finisse così, andrebbe allo spareggio (Brasile 27, Uruguay 23, Ecuador e Cile 20, Argentina 19, Colombia 18).



Il Cile ha giustiziato per due anni di fila l'Argentina in due finali di Coppa America. Il sapore è quello della rivincita. Non per Bauza: "Nessuna vendetta, è una partita di qualificazione".