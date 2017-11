Un gol alla Recoba: la straordinaria prodezza di Virginia Torrecilla

16 novembre 2017

Virginia Torrecilla come Dejan Stankovic e David Beckham. Come Recoba, Xabi Alonso, Vieri , David Villa e altri fenomeni del calcio mondiale. A cinque minuti dalla fine della gara di ritorno di Champions League femminile contro il Brescia, vinta 6 a 0, la giocatrice del Montpellier ha segnato un gol straordinario: controllo di destro, rapida occhiata alla porta e missile da 40 metri che si è infilato alle spalle del portiere avversario. Una rete, come si può vedere nelle immagini targate pmgsport, che si candida per il prossimo premio Puskàs 2018, assegnato al miglior gol dell'anno