Tavecchio: "La Serie A può anche partire il 13 agosto"

27 marzo 2017

"Troveremo - ha aggiunto - la possibilità di trattare con i club di serie A che sono già impegnati nei tour estivi e di trovare una soluzione nell'interesse generale. Dobbiamo pensare che la partita con la Spagna è quella determinante per la qualificazione e qualcuno un po' di sacrifici li deve fare". E per capire quale sarà la scelta finale, non si dovrà attendere più di tanto. L'invocazione del ct Ventura, che da mesi spinge per una Serie A anticipata alla prima metà di agosto, diventa una quasi certezza. Sarà la Lega di A a stabilirlo, Lega che -salvo imprevisti- sarà commissariata e il commissario sarà Tavecchio.

IL GIORNO DELLE NOMINE

Nomine nel Pallone. La più innovativa: Alessandro Costacurta presidente del Comitato organizzatore degli Europei Under 21 che si giocheranno in Italia nel 2019. Dare a un ex calciatore un tale incarico, la prima volta nella storia del calcio italiano, fa parte di quella linea politica che ha fatto del non più giovane Tavecchio un presidente che è un autentico innovatore.



C'è dell'altro, ovvero le parole del presidente federale a proposito di questa scelta: "Costacurta ha doti invidiabili di comunicazione e conosce l'attività gestionale. Inoltre è un grande esponente del mondo del calcio". La rassegna a giugno 2019 si disputerà in 5 stadi italiani (Udine, Bologna, Reggio Emilia, Trieste e Cesena) e a San Marino.



Poi ci sono state le nomine alla vicepresidenza della Federcalcio. E il Consiglio federale della Figc, riunito al centro tecnico di Coverciano a Firenze, ha votato all'unanimità la decadenza degli organi della Lega di serie A. Sono stati eletti vicepresidenti della Figc Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti, e Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione allenatori. Sibilia, spiega una nota, in qualità di vicepresidente più votato, assume la carica di vicario.

Domani a Milano, la Lega di Serie A (che non ha più esponenti in Consiglio federale) si riunirà per la quinta volta un assemblea per cercare un impossibile accordo riguardo alla presidenza. Non si arrivasse a un'intesa, la scelta del commissario sarebbe irrinunciabile. E sarebbe lo stesso Tavecchio a coprirla.