Serie A, svolta tecnologica: "Var a partire dalla prossima stagione"

21 aprile 2017

Dopo anni di discussioni, la Serie A - a partire dalla prossima stagione - è pronta ad accogliere quella che un tempo era definita moviola in campo. Ad annunciarlo è stato il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi: "Con la Var (Video assistant referees, ndr) partiamo dalla prima giornata di campionato del prossimo anno, anticipando di una stagione. Aspettiamo l'autorizzazione dell'International Board. Per la finale di Coppa Italia invece non ci sarà".