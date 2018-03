Serie A 2018-'19: 3 turni a Natale, mercato ristretto

5 marzo 2018

Calcio 2018-'19 : cambia molto, (quasi) tutto. La nuova Serie A al via il 19 agosto . A Natale tre turni: si gioca 22, 26 e 29 dicembre. Si riparte il 20 gennaio. E il mercato subisce un drastico taglio: quello estivo si chiude il 18 agosto. Quello invernale il 19 gennaio. Ovvero: un giorno prima dell'inizio e della ripresa della Serie A. Malagò ha annunciato che il presidente della Lega sarà Gaetano Micciché : i club di Serie A hanno detto sì alla proposta di Malagò.

E poi: la Serie A si chiuderà il 26 maggio 2019. E la Coppa Italia cambia formula: non ci sarà più il turno casalingo per le big di Serie A, ma ci sarà il sorteggio integrale. E la sosta lunga invernale (dal 29 dicembre al 20 gennaio), consentirà di giocare un turno di Coppa Italia il 13 gennaio.



La prossima Supercoppa italiana si giocherà invece domenica 12 agosto. "Al momento - ha spiegato Malagò - c'è l'ipotesi della sede di Roma, ma sarà indispensabile sentire la disponibilità delle due società coinvolte, perché potrebbe essere una buona idea coinvolgere una città d'arte, una città di mare, per coinvolgere il pubblico pochi giorni prima di Ferragosto".