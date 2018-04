Nazionale, Mondiali 2018: lo spareggio è Svezia-Italia

17 ottobre 2017

L'ultimo ostacolo della Nazionale verso il Mondiale si chiama Svezia . Sorteggiati a Zurigo gli spareggi da cui usciranno le ultime 4 squadre qualificate a Russia 2018 . L' Italia di Ventura , che era testa di serie, se la vedrà con la selezione allenata dal ct Andersson che occupa la posizione numero 25 nel ranking Fifa. Andata in Scandinavia, gli Azzurri disputeranno in casa il ritorno. Si gioca il 10 e il 13 novembre .

La Svezia, squadra solida e compatta nel suo mudulo di riferimento 4-4-2, non era proprio la squadra che l'Italia sperava di incontrare. Archiviata l'era Ibrahimovic, gli scandinavi hanno il loro punto di riferimento nel bomber Marc Berg, già 8 volte in gol. Il ct conta molto anche sulla qualità del giovane talento del Lipasia Emil Forsberg, trequartista classe 1991 miglior assist-man della Bundesliga lo scorso anno.

La Svezia ha chiuso al secondo posto il Girone A, con 19 punti. Girone vinto dalla Francia che ha chiuso a quota 23 guadagnandosi l'accesso diretto ai Mondiali. Nel loro gruppo gli scandinavi hanno messo in fila 6 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 26 reti e subendone 9, appena tre in più dei transalpini. Proprio la differenza reti ha consentito ai gialloblu di guadagnarsi i playoff, a discapito dell'Olanda che pure aveva collezionato gli stessi punti in classifica.

L'Italia non perde con la Svezia dall'amichevole del 1998 (1-0 a Goteborg) seguita poi da quattro successi azzurri e un pareggio.