La moviola della 35.ima giornata

6 maggio 2017

Juventus-Torino, arbitro Valeri

Al 57' secondo giallo ad Acquah per intervento su Mandzukic. Poi arriva Mihajlovic molto arrabbiato prima con il quarto uomo e poi si avvicina a Valeri. Secondo Graziano Cesari ci sarà una pesante squalifica per il tecnico del Torino, 3-4 giornate. L'intervento di Acquah è nettamente sul pallone, non è un intervento imprudente. Se era in area - si chiede Cesari - avrebbe concesso il rigore? Acquah va sul pallone, non crea nessun dolo all'avversario. L'impatto c'è ma non è violento, è di gioco. Mihajlovic è andato dal quarto uomo che poveva giudicare meglio. All'87' contatto Belotti-Bonucci: l'arbitro fa bene a lasciar correre. Al 90' manca un cartellino giallo a Mandzukic per fallo da dietro su Iturbe.