Juventus, Cristiano Ronaldo si rilassa al mare con Georgina

03/09/2018

Per una volta, niente palestra dopo la partita ma totale relax: anche Cristiano Ronaldo si riposa, lo dimostra la foto della fidanzata su Instagram. I due sono in barca al mare, Georgina Rodriguez lancia messaggi d'amore: "Che bello un abbraccio caldo quando si ha freddo. Ti amo". L'attaccante della Juventus, che salterà Portogallo-Italia di Nations League, ricarica le pile in vista del Sassuolo il 16 settembre.