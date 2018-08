Juve, Ronaldo già al lavoro in palestra: "Buona domenica"

19/08/2018

Neanche il tempo di godersi la prima vittoria italiana con la Juve, che Cristiano Ronaldo è già al lavoro in vista della prossima sfida. "Buona domenica", ha twittato ormai sempre nella nostra lingua l'asso portoghese, ritratto mentre sorridente si allena in palestra. Con lui c'è anche Georgina. La fidanzata di CR7 ha postato nelle storie di Instagram una sua foto in tenuta da ginnastica. E sullo sfondo si vede il numero 7 bianconero...