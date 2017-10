Giornalismo sportivo in lutto: è morto Gino Bacci

29 ottobre 2017

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Gino Bacci, giornalista livornese deceduto dopo essere stato colpito da un malore a metà ottobre. Nato nel 1936 e giornalista dal 1961, opinionista in trasmissioni della Rai e nel Processo di Biscardi, negli ultimi anni è stato ospite anche nelle trasmissioni televisive di Telelombardia, Antenna Tre e Top Calcio 24. Su Twitter i ricordi commossi, tra cui quello di Allegri: "Vanto per Livorno".