Elezioni 2018: Galliani eletto al Senato. Anche Lotito ce la fa

5 marzo 2018

Adriano Galliani corre verso il Senato. L'ex amministratore delegato del Milan era tra i candidati nel collegio Lombardia 3 per il Senato e non dovrebbe avere problemi visto che il Centrodestra, in seguito ai primi spogli, è in testa con oltre il 52 per cento delle preferenze. In Senato va anche Claudio Lotito: il presidente della Lazio, candidato in Campania nel collegio di Benevento, ce l'ha fatta grazie alla quota proporzionale. Niente da fare, invece, per uno sportivo come Domenico Fioravanti per il Movimento 5 stelle. Il doppio oro di Sydney 2000 è stato battuto nel collegio 2 di Torino della Camera.