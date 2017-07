Conte, e la "sua" Inter? "Non ha senso parlarne"

28 luglio 2017

Inter-Chelsea non è soltanto un impegno solenne, seppur amichevole, nel torneo ICC asiatico. A suo modo, è anche l'incrocio di due grandi allenatori che lo scorso inverno-primavera sono stati oggetto del desiderio di Suning: corteggiato a lungo Conte, da una stagione al Chelsea; inseguito Spalletti, diciamo come seconda opzione, non necessariamente al ribasso.



E così Antonio Conte si è torvato spesso al centro di domande sul suo futuro: quale sarà, mister? Dubbi durati qualche settimana, diciamo pure qualche mese, con voci estreme di dissenso fra lui e la proprietà del Chelsea. Fino alla tregua, alla pace, al rinnovo del contratto, e la conquista della Premier League con la reciproca gioia di stare ancora assieme.

Così oggi, alla vigilia di Inter-Chelsea, normale che la domanda posta al tecnico del Blues sia stata quasi... scontata. Mister, vuole chiarire? "Non credo ci sia da far chiarezza su questo argomento. C'erano altri due anni di contratto con il Chelsea, pertanto ho deciso di continuare perché era giusto così". "Ho un lavoro da portare a termine con questa società. Penso che non sia importante parlarne adesso. La cosa che conta è la mia felicità di essere al Chelsea, tanto da aver rinnovato il contratto".



Sul match contro l'Inter alla 'Singapore American School', Conte conferma che farà giocare si Morata che Rudiger: "Troveranno sicuramente spazio. Rudiger giocherà una parte di gara, è arrivato da poco. Devo ancora decidere se dall'inizio o a gara in corso".