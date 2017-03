Closing e 100 mln: c'è tempo fino a venerdì. E c'è fiducia

21 marzo 2017

Ancora tre giorni. Fino a venerdì. E' il tempo (non è un ultimatum) concesso per il versamento della terza caparra da 100 milioni che sancirebbe il passaggio delle azioni il giorno previsto del closing, ovvero il 7 aprile. Si fa o non si fa? Il dubbio rimane, ma filtrano indiscrezioni positive, nel senso che quei 100 milioni arriveranno.



Yonghong Li -come riferisce Carlo Pellegatti a Premium Sport- verserebbe la somma solo se fosse certo di avere i 320 milioni da dare a Fininvest per chiudere la trattativa: 220 per l'acquisto del club, 100 già spesi per la gestione del Milan da luglio.

Venerdì 24 marzo diventa una data diciamo fondamentale. I dubbi e i malumori lasciano spazio all'attesa fiduciosa della terza tranche, attesa positiva anche da parte della SES.

Per quanto riguarda il futuro e l'eventuale dopo closing -dice ancora Pellegatti- le preoccupazioni di Silvio Berlusconi vengono temperate dalla parte del contratto che parla di 350 milioni che Yonghong Li dovrà investire nei prossimi tre anni per il rafforzamento della squadra.