Bundesliga boom: fatturato a 3,24 miliardi

26 gennaio 2017

La Bundesliga continua a crescere a cifre da record. Il massimo campionato di calcio tedesco ha infatti annunciato un fatturato record di 3.24 miliardi di euro per la stagione 2015-'16, quasi il 24% in più rispetto all'anno precedente. Merito dell' aumento dei ricavi pubblicitari e media nonché delle attività di calciomercato.



In una nota, la Lega calcio tedesca (DFL) ha spiegato che il fatturato è aumentato del 23.7 per cento, dai precedenti 2.62 miliardi di euro. Per la prima volta, 13 dei 18 club di massima divisione hanno dichiarato un fatturato di 100 milioni di euro o più, con profitti per 206.2 milioni di euro. E' il 12esimo anno consecutivo di crescita. I ricavi media, principalmente le tv, sono aumentati da 731 milioni di euro a 933 milioni, mentre la pubblicità è salita da 100 a 772 milioni.

I ricavi dal calciomercato per i club anche sono aumentati a 532 milioni di euro rispetto ai 230 della stagione precedente.