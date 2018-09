BRASILE, VICE CT: "MONITORIAMO ALLAN, VOLEVAMO JORGINHO"

24/09/2018

"Allan? Lo teniamo sotto osservazione da diverso tempo e sappiamo che è fortissimo, ma noi a centrocampo abbiamo già giocatori importanti come Renato Augusto e Paulinho che ci danno molta fiducia. Comunque Allan resta un profilo forte al pari ad esempio di Jorginho, che noi volevamo chiamare per il Brasile: il nostro direttore sportivo parlò anche col ragazzo, ma alla fine lui scelse per la Nazionale italiana. Douglas Costa? Ha compiuto un gesto molto brutto e credo se ne sia anche reso conto, ma né io né il ct lo abbiamo chiamato". Così Sylvinho Mendes, ex giocatore del Barcellona e oggi vice-allenatore del Brasile, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte.