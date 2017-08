Cagliari, Borriello dice addio: "Dette tante cose false"

19 agosto 2017

Marco Borriello ha voluto dire la sua annunciando non solo la definitiva separazione dal Cagliari ma spiegandone anche le motivazioni. L'attaccante ha messo un lungo post su Instagram in cui cerca di fare chiarezza: "Ho letto tante cose false. Non ha mai litigato con Rastelli né con la società né con i compagni. Non ho sentito più quel fuoco che avevo dentro di me nella passata stagione". Ufficiale il passaggio alla Spal .

"Siccome io non ho voluto mai essere un problema per il Cagliari calcio, per i miei compagni di squadra,l'allenatore e per l'ambiente....ho deciso una settimana fa, dopo la partita contro il Palermo, di andare in primis dal direttore sportivo e poi dal presidente per manifestare questa mia voglia di cambiare" ha scritto il giocatore.



Dopo la mancata convocazione per la prima di campionato contro la Juve, la rottura tra Borriello e il Cagliari era parsa insanabile. Nel frattempo è ufficiale il passaggio alla Spal: depositato il contratto firmato con l'attaccante che si trasferisce a Ferrara a titolo definitivo. Con lui, anche se in prestito, va alla Spal anche un altro ex cagliaritano, il difensore Salomon. .