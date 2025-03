Serie A, Bologna-Cagliari 2-1: la doppietta di Orsolini ribalta i sardi e fa volare gli emiliani

Il primo squillo del match arriva al 3' quando Calabria scarica un sinistro potente da fuori area che si spegne di poco a lato. Al quarto d'ora i padroni di casa hanno una nuova opportunità: sugli sviluppi di una punizione calciata da Lykogiannis, Erlic rimette in mezzo di testa una palla sulla quale non ci arrivano di un soffio Fabbian e Castro a pochi centimetri dalla riga di porta. Il Cagliari è sornione e al 22', alla prima vera occasione, passa in vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Piccoli (che aveva iniziato l'azione) sul cross millimetrico di Augello. Completamente ferma la retroguardia emiliana. Il Bologna fatica a reagire e torna a farsi vedere dalle parti di Caprile solo al 43' con un destro strozzato di Castro. Gli ospiti vanno così negli spogliatoi in vantaggio.



Al rientro in campo Italiano ne cambia addirittura tre: fuori Dominguez, Pobega e Fabbian e dentro Odgaard, Ferguson e Cambiaghi. E proprio l'ex Empoli un minuto dopo viene agganciato in area da Felici, appena subentrato a Obert. Per l'arbitro Zufferli non ci sono dubbi: è rigore. Dal dischetto va Orsolini che spiazza Caprile. Il Bologna è tutta un'altra squadra e al 51' una gran botta al volo di Freuler trova attento il portiere dei sardi. Il Cagliari si rivede poco dopo in avanti con un cross di Felici che attraversa tutta l'area e colpisce il secondo palo a Skorupski battuto. Caprile compie poi due interventi miracolosi, prima sul destro di Castro indirizzato all'incrocio e poi sul colpo di testa ravvicinato all'indietro di Zappa che sfiora l'autorete. Ma il Bologna continua ad attaccare a testa bassa e al 56' trova il meritato raddoppio, ancora con Orsolini, che deve solo appoggiare in rete il perfetto traversone basso di Cambiaghi. Al 66' doppia mossa per Nicola: dentro Coman e Marin al posto di Adopo e Luvumbo, fuori per un infortunio. Italiano risponde con Casale per Erlic. Al 76' gol annullato a Lucumi che mette dentro da pochi passi, ma partendo da posizione di fuorigioco. Nel finale gli ospiti tentano il forcing ma non riescono mai ad impensierire Skorupski. E così il Bologna centra la seconda vittoria di fila e sente profumo dell'Europa che conta: prossimo avversario sarà il Verona. Il Cagliari deve invece guardarsi le spalle essendo a solo +3 sulla zona retrocessione: nel prossimo turno i sardi sono attesi dal match casalingo col Genoa.