"Sono molto deluso perché dopo un primo tempo così, prendere tre gol in sette minuti non mi è piaciuto. Possiamo perdere e retrocedere, però così non lo accetto": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta contro l'Empoli. "Mi ci metto dentro anche io in questa delusione per la sconfitta. L'anno in Serie A mi è servito tanto, ci sono stati tanti problemi e sicuramente commetterò meno errori".