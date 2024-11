Cagliari, Nicola avverte il Milan: "Ce la giocheremo facendo il nostro gioco"

Il Cagliari prova a fermare la serie negativa lunga tre partite. Ma all'Unipol Domus arriva un Milan caricato dalla vittoria in Spagna contro il Real Madrid: l'incontro più difficile nel momento più delicato. "Il Milan - ha detto Davide Nicola nella conferenza stampa della vigilia - è ancora in una posizione di classifica che non rispecchia i suoi valori. A Madrid hanno fatto una partita eccellente sotto tutti i punti di vista. Noi non siamo il Real, non si gioca al Bernabeu: giochiamo in casa nostra consapevoli di incontrare una grandissima squadra. Però se manteniamo l'umiltà, la convinzione di portare avanti il nostro gioco e cercare di limitare con grande attenzione i loro giocatori e il loro gioco, potremmo essere competitivi. Questo abbiamo fatto in questi giorni: abbiamo cercato di analizzare i loro punti di forza per poter sviluppare i nostri, quindi vediamo come va".