Milan, Gimenez salterà la prima dell'anno prossimo: ma è polemica per il rosso

Al minuto 21 di Roma-Milan Santiago Gimenez ha colpito con una gomitata a palla lontana Mancini, il direttore di gara Piccinini è stato chiamato all'OFR e dopo la revisione il Bebote è stato espulso (e oltre all'ultima col Monza salterà anche la prima del prossimo campionato). Un cartellino rosso che ha scatenato tantissime polemiche sui social perché solo qualche giorno fa, proprio all'Olimpico in finale di Coppa Italia, il bolognese Beukema ha tirato la stessa gomitata al petto di Gabbia e in quel caso il Var non è intervenuto. Nel mirino dei tifosi in particolare Mazzoleni, che in quell'occasione era Avar, mentre stasera era arbitro Var.