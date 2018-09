Serie A, Bologna-Roma 2-0: Mattiello-Santander gol, DiFra in crisi

23/09/2018

Trasferta amara per la Roma nella quinta giornata di Serie A. Al Dall'Ara la squadra di Di Francesco perde 2-0 col Bologna e regala a Pippo Inzaghi la prima vittoria stagionale . Nel primo tempo Skorupski fa buona guardia, poi al 36' Mattiello sblocca la gara con un sinistro preciso a fil di palo. Nella ripresa i giallorossi provano a reagire, ma Santander raddoppia al 59' in contropiede e chiude il match.

LE PAGELLE

Mattiello 7: controlla Perotti senza affanno, sganciandosi con continuità e mettendo Marcano alle corde. Bello e meritato il gol che sblocca la gara, mix perfetto di tecnica e potenza.

Skorupski 6,5: attento, preciso e provvidenziale. Nel primo tempo dice di no a Fazio, Kluivert e Perotti, tenendo a galla il Bologna. Bene anche nella ripresa sul forcing finale dei giallorossi

Santander 6,5: tanto lavoro oscuro. Gioca per la squadra facendo la sponda e tenendo sempre impegnati Fazio & Co. Nella ripresa firma il raddoppio in contropiede con freddezza

Dzemaili 6,5: ordinato e ispirato. In mediana è il cervello del Bologna e dai suoi piedi passano tutte le azioni più pericolose. Sempre pronto a verticalizzare con precisione per allungare la squadra

Kluivert 5: prima da titolare opaca. Parte benino, poi si spegne, allineandosi al calo dei compagni. Pochi guizzi e cambi di passo. Ha un paio di buone occasioni, ma le spreca.

Cristante e Pellegrini 5: lenti, fallosi e disordinati. Faticano a trovare le distanze, limitando il raggio di azione sia in fase di possesso, sia in fase di contenimento. Lasciano troppo solo De Rossi in mezzo al campo e patiscono le ripartenze centrali del Bologna

Marcano 4,5: non copre e non spinge. Dalla sua parte Perotti e Cristante non lo aiutano, ma sul gol di Mattiello la copertura è troppo molle e l'esterno rossoblù ringrazia