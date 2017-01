Serie A: finisce 1-1 tra Torino e Atalanta

29 gennaio 2017

LA PARTITA

Mihajlovic ritrova Baselli al centro dell'attacco. Al suo fianco Iago Falque e Ljajic. Moretti vince il ballottaggio con Castan per affiancare Rossettini al centro della difesa, Obi e non Baselli nel centrocampo a tre. Gasperini - che è squalificato, in panchina siede Gritti - lascia fuori Kessie e schiera titolare Grassi in mediana. In avanti tutto invariato, con Kurtic alle spalle della coppia Gomez-Petagna. L'inizio è di marca granata. Gli uomini di Mihajlovic tengono costamentente l'iniziativa, con gli ospiti costretti nella propria metà campo. Dopo gli squilli di Ljajic e Iago Falque, al 16' il Torino passa meritatamente in vantaggio proprio con lo spagnolo: bella accelerazione di Barreca sulla sinistra, perfetto cross in mezzo per la testa dell'attaccante che batte Berisha. Alla mezz'ora Mihajlovic è costretto al cambio: fuori Obi e dentro Benassi. Con il passare dei minuti l'Atalanta guadagna campo e comincia a rendersi pericolosa. Barreca rischia grosso centrando la traversa della sua porta nel tentativo di respingere un pallone velenoso in area, poi Hart è bravo a salvare in due occasioni. Respinto con i pugni un tiro potente dl limite di Gomez.



A inizio ripresa un cambio per l'Atalanta: dentro Kessie e fuori Grassi. E l'ingresso dell'ivoriano regala vivacità alla manovra d'attacco dei bergamaschi. Dopo una punizione di Ljajic alta di poco e ancora una conclusione del serbo su cui Berisha interviene facile, è Petagna ad avere una buona occasione sui piedi ma si fa recuperare da Moretti. L'attaccante 'rimedia' al 21': palla filtrante di Kurtic, il numero 29 di Gasperini si gira e infila alla sinistra di Hart. E' un ottimo momento per l'Atalanta, che subito va vicinissima al raddoppio con Kurtic, che però spara altissimo da buona posizione. E ancora l'ex Torino spreca poco dopo calciando su Hart. Fuori di pochissimo una punizione di Ljajic poi Hart nega la gioia del raddoppio a Petagna con un ottimo intervento. Kurtic ha di nuovo due buone occasioni (Barreca rimedia poi conclusione alta). E prima del triplice fischio Belotti tenta il tiro a giro ma la mira è sbagliata.