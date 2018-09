Serie A, Atalanta e Torino non si fanno male: 0-0

26/09/2018

Parte subito forte l’Atalanta: Gomez approfitta di un errore di De Silvestri e si invola verso la porta di Sirigu trovando anche la conclusione, che termina però a lato. Poi è Rigoni a sfiorare il vantaggio, con un diagonale che esce di un soffio. La risposta del Torino è affidata al tentativo di Belotti che, servito da Baselli, non riesce a centrare lo specchio di porta. Dopo un avvio di gara avvincente, la parte centrale del primo tempo riserva un match più equilibrato: prova a spezzare lo 0-0 Parigini, che sfrutta l’uscita errata di Berisha per concludere in porta, trovando però solo l’esterno della rete. Il primo tempo, dunque, termina a reti inviolate. L’avvio della ripresa è tutto di marca nerazzurra, con l’Atalanta che chiude il Torino nella propria metà campo. Ci prova Gomez da fuori area, ma il suo mancino è ben respinto da Sirigu. La pressione offensiva dei bergamaschi si affievolisce con il passare dei minuti e neanche l’ingresso di Ilicic riesce a dare una svolta alla gara. Il Torino, da parte sua, non riesce ad imbastire azioni d’attacco di livello. La migliore occasione della ripresa capita sul colpo di testa di Toloi che, servito su azione di calcio d’angolo da Gomez, sfiora il palo alla destra di Sirigu. In una delle rare folate offensive del Torino nella seconda frazione di gioco Meité conclude dalla distanza, ma il pallone termina sul fondo. L’ultima occasione della gara capita tra i piedi del Papu Gomez, che batte a rete da posizione defilata, trovando un’ottima risposta di Sirigu in calcio d’angolo. Non succede più nulla: il Torino riesce a reggere fino alla fine e porta a casa un punto. Le due squadre rimangono appaiate in classifica, salendo entrambe a quota 6 punti.

LE STATISTICHE

L’Atalanta è rimasta a secco di gol in tre delle ultime quattro gare di campionato (andando in rete solo contro il Milan nel parziale).



L’Atalanta inoltre è rimasta per cinque incontri consecutivi senza successi in Serie A per la prima volta da marzo 2016.



In aggiunta, la squadra bergamasca non rimaneva a secco di gol in due incontri casalinghi di fila in Serie A da settembre 2014.



Sono sei i punti in classifica per l’Atalanta: la squadra bergamasca ha fatto peggio solo una volta negli ultimi otto campionati dopo sei partite (4 nel 2014/15).



Il Torino ha pareggiato ben quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V).



La precedente occasione in cui Atalanta e Torino avevano pareggiato 0-0 in un match di Serie A fu nel novembre 2014.



Tre tocchi in area avversaria per il Torino questa sera, nessuna squadra ha fatto peggio in un singolo incontro di questo campionato.



Era da ottobre 2017 (contro la Fiorentina) che il Torino non terminava un incontro di Serie A senza tiri nello specchio.