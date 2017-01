Lazio-Atalanta, un girone dopo: le magnifiche sorprese Inzaghi: "Per noi il difficile viene adesso". Gasperini: "Viviamo alla giornata..."

14 gennaio 2017

Lazio-Atalanta, sfida di grandi (e magnifiche) sorprese della serie A. Un girone ad altezza zona-Europa, con pensieri da... Champions, la riscoperta di talenti rigenerati da Simone Inzaghi. Il lancio di giovani cui Gian Piero Gasperini ha dato un'identità tale da condurre la squadra ad altezze da brivido, a alcuni di loro (Caldara e Gagliardini) nei top club. Confronto diretto, le parole dei due tecnici alla vigilia.

Per la cronaca, ricordiamo come andò alla prima di campionato a Bergamo: Atalanta-Lazio 3-4, quando si poteva capire che la squadra di Inzaghi aveva qualcosa di speciale; e quando per i ragazzi di Gasperini si apriva quella crisi di inizio stagione, durata 5 partite e sfociata poi in una mirabolante serie di vittorie.

INZAGHI: "ORA IL DIFFICILE" Le parole di Simone Inzaghi. "Abbiamo chiuso un ottimo girone d'andata. E' stato bellissimo, ma ora arriva il difficile. Non saremo più una sorpresa. Fa piacere avere una buona classifica, ma lavoreremo ancora meglio per crescere. Abbiamo perso gare contro grandissime squadre, in qualche occasione abbiamo commesso errori che in seguito abbiamo pagato. Dobbiamo commetterne il meno possibile per mantenere una buona posizione nella graduatoria".

"Sarà uno scontro diretto. Entrambe le squadre hanno condotto un ottimo girone d'andata e sarà uno scontro al vertice. L'Atalanta sta molto bene, conosco Gasperini. Ci ho parlato ad Amalfi ed è una persona preparata che ci renderà la vita difficile. Abbiamo preparato bene la sfida e sono fiducioso, voglio un gruppo compatto. Anche coloro che entreranno a gara in corso dovranno dare il proprio contributo come accaduto contro il Crotone".

GASPERINI: "VIVIAMO ALLA GIORNATA" Ed ecco Gian Piero Gasperini: "La Lazio ha poi confermato le sue qualità dopo quella vittoria a Bergamo e ora lotta per un posto in Europa. E' una buonissima squadra, con valori importanti, e l'ha dimostrato per tutto il girone d'andata. Quindi siamo consapevoli che ci aspetta una partita molto difficile, ma sappiamo anche che questa gara ci può dare la dimensione della nostra classifica: con un risultato importante all'Olimpico potremmo guardare la classifica con prospettive diverse. Ora è prematuro fare altri discorsi, viviamo alla giornata e pensiamo a una gara per volta. Di certo andiamo a Roma per affrontare la Lazio al meglio delle nostre possibilità, con fiducia e speranza di dare continuità e cominciare bene il girone di ritorno".

