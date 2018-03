Juve, battere l'Atalanta per andare in fuga

14 marzo 2018

La Juventus andrà a caccia della vittoria consecutiva numero 12 in campionato, per una serie iniziata dal tris rifilato a domicilio al Bologna dopo il pari interno contro l’Inter del 9 dicembre scorso. Considerando tutte le competizioni i bianconeri sono invece in serie positiva dalla sconfitta del 19 novembre sul campo della Sampdoria: da allora sono arrivati 22 risultati utili consecutivi con tre soli pareggi (due dei quali in Champions contro Barcellona e Tottenham) per una rimonta sulla prima posizione coronata nell’ultimo turno di serie A grazie alla vittoria sull’Udinese e che oggi pomeriggio potrebbe portare all’allungo a +4 sul Napoli. Otto le partite senza subire gol in campionato per la squadra di Allegri, l’ultimo a superare la retroguardia bianconera è stato l’ex Martin Caceres lo scorso 30 dicembre per il pari momentaneo nell’1-3 sul campo dell’Hellas con Szczesny tra i pali. Da allora solo il Tottenham è riuscito a segnare alla Juventus con le tre reti tra l’andata e il ritorno di Champions, mentre nelle competizioni nazionali l’imbattibilità ha retto anche nel doppio confronto, proprio contro l’Atalanta, nelle semifinali di Coppa Italia. Se la porta dei bianconeri non è mai stata violata da squadre italiane nell’anno solare l’attacco ha fatto anche meglio, andando costantemente a segno dal pari a reti inviolate contro l’Inter in quella che è stata anche l’unica occasione in cui i bianconeri sono rimasti a secco in serie A in questo campionato.



Per l’Atalanta i tre punti potrebbero regalare l’aggancio alla Sampdoria, settima a 44 punti, per dar man forte ai sogni europei anche in vista della prossima stagione. Se la Dea nel suo cammino in campionato è stata distratta dalle Coppe è anche vero che l’attacco riesce ad andare a segno consecutivamente da cinque partite. A preoccupare i tifosi bergamaschi però sono i precedenti tra le due squadre in questa stagione, con la Juve capace di imporsi già due volte in Coppa Italia e uscita indenne dall’Atleti Azzurri d’Italia nella sfida d’andata di campionato: nell’occasione arrivò un 2-2 con una rimonta strepitosa della Dea dal doppio svantaggio grazie a Caldara e Cristante. Per la squadra di Gasperini la montagna da scalare sarà altissima considerando anche i precedenti a Torino dell’Atalanta contro la Juve, con la vittoria che manca dall’ottobre 1989, e la lunga serie positiva dei bianconeri imbattuti da 26 partite di serie A contro la Dea.