Europa League, Apollon-Atalanta 1-1: Zelaya replica a Ilicic

2 novembre 2017

LA PARTITA

Una vera beffa per l'Atalanta che ha a lungo assaporato vittoria e qualificazione con due giornate d'anticipo: l'1-1 siglato di testa da Zelaya in pieno recupero, infatti, costringe i bergamaschi ad aspettare prima di potersi godere l'accesso ai sedicesimi. Partita piena di sofferenza per i nerazzurri che hanno faticato molto in fase di costruzione e non hanno saputo amministrare il vantaggio concedendo anzi campo ai ciprioti che, ancora una volta, hanno trovato la gloria al fotofinish. Non una delle migliori prestazioni per la banda di Gasperini che è mancata di lucidità e spesso qualità contro un Apollon ben messo in campo, asfissiante nel pressing e determinato fino alla fine. Il gioco spumeggiante che tutti abbiamo ammirato è un lontano ricordo nella serata di Nicosia che poteva scrivere la storia e invece la rimanda.



La Dea d'Europa non può e non vuole fare calcoli: parola di Gasp, mettersi in tasca la qualificazione permetterebbe poi di concentrarsi sul campionato dove il passo si è fatto un pochino più incerto rispetto a quello spedito e sorprendente della scorsa stagione. Per riuscirci, l'allenatore nerazzurro, privo del Papu Gomez, sceglie Palomino in difesa, Spinazzola e Hateboer come ali e Kurtic in avanti assieme a Ilicic e Petagna.



Come da primo comandamento del suo tecnico, l'Atalanta prova a giocare una gara aggressiva fin da subito ma i ciprioti ci mettono una buona intensità e lasciano intendere che impostare e trovare spazi non sarà così immediato. I bergamaschi, nella fase iniziale, faticano a uscire dal pressing avversario e coinvolgono poco i centrocampisti in fase di costruzione; Petagna appare isolato e ben contenuto dai due centrali mentre ai suoi fianchi Ilicic e Kurtic non riescono a liberare la loro fantasia e la loro qualità. Sia chiaro, dietro la Dea non rischia mai e col passare dei minuti, quando cala l'agonismo dell'Apollon, inizia a trovare quelle combinazioni strette palla a terra, soprattutto sugli esterni, che lo spazio effettivamente permettono di crearlo. Masiello da due passi non trova la porta, Ilicic ci prova un paio di volte ma per sbloccare il match serve un rigore che lo stesso numero 72 si procura e trasforma con precisione. Il vantaggio nerazzurro fa saltare i piani dell'Apollon che si era limitato a contenere l'Atalanta evitando di far guadagnare velocità alla manovra gasperiniana che, forte del vantaggio, prende comunque campo e fa finalmente valere i rapporti di forza.



L'Apollon prova però ad alzare il baricentro nella ripresa anche se l'occasione più ghiotta è dell'Atalanta con Petagna che, sfruttando una sponda di Caldara, vede il suo colpo di testa stamparsi sul palo. I padroni di casa prendono metri mentre la Dea si sfilaccia a centrocampo faticando così a ripartire. La palla resta per lunghi tratti tra i piedi dei ciprioti in un crescendo di agonismo e nervosismo dove restano quasi isolati Petagna e il subentrato Orsolini nel cercare di spingere e far salire una squadra abbassatasi vistosamente. E a forza di lasciare metri, l'Apollon crede nella rimonta e la trova in pieno recupero grazie a un colpo di testa di Zelaya che suona come una beffa per i nerazzurri ma che, per quanto visto in campo, non stona affatto. Mai in grado di ripartire, attaccare lo spazio e giocare in verticale, l'Atalanta è finita schiacciata ed è crollata quando probabilmente pensava di aver passato indenne la bufera.