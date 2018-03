Atalanta, Gasperini: "Ci serve il miglior Gomez, deve reagire"

13 marzo 2018

I tre punti conquistati sul campo del Bologna hanno ridato slancio all'Atalanta, anche se per Gasperini è prematuro parlare di Europa: "Il nostro obiettivo è pensare a noi e fare punti sempre per migliorare la nostra classifica. Per l'Europa la strada è ancora lunga e ci sarà molta battaglia ancora. Inutile fare tabelle, anche perché dobbiamo vincerne un po' per agganciare quelle davanti a noi".



Il primo step è il recupero in casa della Juventus: "Noi stiamo bene fisicamente e mentalmente, ma anche la Juventus ha il morale a mille per essere tornata in testa. Sarà difficilissimo, ma se riuscissimo a fare risultato ci avvicineremmo a quelle che ci stanno davanti". In Coppa Italia l'impresa è stata solo sfiorata: "Dobbiamo giocare con la stessa attenzione e concentrazione, sapendo anche che questa volta abbiamo due risultati a disposizione su tre. Su tre competizioni non ci siamo mai scansati, che questo sia chiaro. Giocando ogni tre giorni è normale cambiare qualche giocatore".



Gomez non è al meglio, ma per la gara con la Juve è stato convocato: "Ha un risentimento alla coscia, ma anche Petagna non è al top. Caldara va valutato. Il Papu è stato sfortunato, ma a Bologna l'ho visto scarico mentalmente. Deve reagire, per raggiungere l'Europa ci serve la miglior versione del nostro capitano".