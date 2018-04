Nazionale a -4: out De Rossi e Pellegrini, dopo Belotti e Verratti

2 ottobre 2017

Belotti, Verratti e ora anche De Rossi e Pellegrini. Stop per il capitano giallorosso, infiammazione al menisco. Al suo posto, il ct Ventura ha convocato Gagliardini. Fermo anche il giallorosso Pellegrini, chiamato Cristante autore del gol del 2-2 contro la Juve. Quattro pesanti assenze per l'Italia in vista delle gare contro Macedonia e Albania, e i pensieri quanto basta scrutando l'orizzonte di novembre quando ci giocheremo -non è scontato, ma pressoché sicuro- gli spareggi per andare ai Mondiali di Russia.



Così per le ultime due partite del girone di qualificazione ai Mondiali, la Nazionale perde i due riferimenti-base del centrocampo, una preziosissima alternativa come Pellegrini (destinato a diventare uno dei pilastri azzurri) e l'attaccante che con Ciro Immobile forma la coppia della grande speranza azzurra di andare a Russia 2018 e di fare una degna figura. Il ct ha evitato di piangersi addosso, ha convocato Inglese (per Belotti) e Barella (per Verratti), Cristante (per Pellegrini) e Gagliardini (per De Rossi).