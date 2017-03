La Nazionale va a cena da Spalletti

26 marzo 2017

Volti distesi, sorrisi, una Champions sullo sfondo e qualche cocktail per festeggiare l'importante vittoria contro l'Albania. La Nazionale, rientrata da Palermo, ieri sera sera si è concessa una cena al Fashion Foodballer, locale di Firenze di proprietà di Luciano Spalletti, Alberto Gilardino e Dario Dainelli. Per gli azzurri è stato un bel modo per fare gruppo in attesa dell'amichvole con l'Olanda, in programma tra due giorni ad Amsterdam.