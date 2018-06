Italia, il pensiero di Balotelli è per Astori: "Davide, un gol per te! Là in alto guardavi la partita con mio papà"

29 maggio 2018

Non ha parlato nel post-partita ma ha preferito affidarsi al suo profilo social. Balotelli è tornato in Nazionale, ha segnato il primo gol dell'era Mancini (un segno del destino?), si è preso gli applausi più che meritati e dopo la partita con l'Arabia Saudita ha rivolto il pensiero, il suo primo pensiero, a Davide Astori, compagno e amico scomparso il 4 marzo: "Là, in alto, oggi guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te".