Donnarumma da record: è il più giovane portiere azzurro titolare

28 marzo 2017

A 18 anni e 31 giorni il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, è diventato nell'amichevole con l'Olanda, il più giovane numero uno azzurro titolare. Buffon aveva fatto l'esordio tra i pali dall'inizio a 20 anni in un match di qualificazione per gli Europei: il 10 ottobre 1998 in Italia-Svizzera 2-0. Zoff era sceso in campo per la prima volta da titolare, invece, a 26 anni il 20 aprile 1968 in un match verso gli Europei vinto 2-0 con la Bulgaria.