Preseason Nba: Belinelli ancora in rodaggio, Durant domina

7 ottobre 2016

Pre-season Nba. Seconda apparizione in maglia Charlotte per Marco Belinelli . Gli Hornets vengono superati 107-92 dai Boston Celtics, mentre la guardia azzurra chiude con 9 punti, con 3/6 dal campo e 2/2 dalla lunetta, in 17 minuti. Successo anche per i Golden State Warriors , che battono i Sacramento Kings 105-96, con 25 punti di Kevin Durant , 16 di Ian Clark e 13 di Steph Curry. Sconfitta per i Bulls, che si arrendono a Indiana 115-108.

I “Big Three” di Chicago non riescono a incidere e i Pacers si portano a casa la vittoria. Bottino magro per Paul George, che chiude con 7 punti segnati, e allora ci pensa la panchina a fare la differenza. 15 punti e 11 rimbalzi per un solido Al Jefferson, oltre alle ottime prestazioni di Stuckey e Robinson, che chiudono rispettivamente con 20 e 17 marcature. Buon test per i Brooklyn Nets, guidati da un Jeremy Lin decisamente "on fire". Per il play ex Lakers 21 punti, 3 rimbalzi e 1 assist.