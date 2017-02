Nba: Warriors e Cavs sorridono, Hawks corsari a Boston

28 febbraio 2017

Capita anche ai migliori di sbagliare partita ed è quello che è accaduto questa notte a Steph Curry che, nonostante i 19 punti all'attivo, non riesce a siglare nemmeno una tripla con 11 tentativi, peggiorando lo 0/10 fatto registrare lo scorso 4 novembre contro i Lakers. Golden State, però, ha a disposizione altri fenomeni del calibro di Kevin Durant (27 punti) e Klay Thompson (21) e si sbarazza senza grossi patemi dei Sixers, ancora orfani di Joel Embiid.



Se a Ovest i Warriors dettano legge, a Est riprende il cammino vincente dei Cavs che, dopo il ko con i Bulls, battono i Bucks grazie ai 24 punti e 10 rimbalzi di LeBron James. Il match, combattuto fino a 5 minuti dal termine, è stato deciso da un parziale di 11-0 per i campioni in carica Nba, frutto soprattutto dei canestri di Kyrie Irving (25 punti e 9 assist). Tra le fila di Milwaukee si inceppa Giannis Antetokounmpo che di punti ne mette a referto solo 9.



Gli Hawks si rialzano dopo tre sconfitte di fila ed espugnano il TD Garden nonostante l'espulsione di Dwight Howard per somma di tecnici. L'ex centro dei Rockets mette comunque a referto 17 punti a cui si aggiungono i 21 di Dennis Schroder. Si ferma a 43, invece, la striscia record di gare consecutive sopra i 20 punti di Thomas che ne piazza 19.



Tra le altre gare della notte spicca il successo per 117-108 dei Pacers all'overtime sul parquet di Houston. Per Indiana è Jeff Teague il migliore con 25 punti, gli stessi siglati da James Harden (con 12 assist) per i Rockets. I Raptors, infine, vincono 92-91 a New York con un sontuoso DeMar Derozan che mette a referto 37 punti e il canestro della vittoria a 1"9 dalla sirena. Quarta affermazione consecutiva per Toronto che blinda il terzo posto a Est alle spalle di Cavs e Celtics.