Nba: scatta la nuova stagione, Warriors favoriti

25 ottobre 2016

Nella notte italiana prende il via la nuova appassionante stagione di Nba . Partenza col botto per il campionato di basket a stelle e strisce: nell'opening night scenderanno in campo i Cleveland Cavaliers campioni in carica contro i New York Knicks, i nuovi Golden State Warriors con Kevin Durant contro i San Antonio Spurs (per la prima volta dal 1997 senza Tim Duncan) e i Portland Trail Blazers contro gli Utah Jazz.

I due italiani in Nba faranno il loro debutto stagionale nella notte tra il 26 e il 27 ottobre: Danilo Gallinari e i Denver Nuggets saranno di scena a New Orleans mentre Marco Belinelli aprirà la sua nuova avventura con gli Charlotte Hornets sul campo dei Bucks. Due azzurri per due derby, entrambi a marzo: il 4 in Colorado, il 31 a Charlotte. I favoriti d'obbligo della vigilia sono i Warriors, rinforzatisi in estate con l'arrivo di Kevin Durant. Attenzione, però, a non sottovalutare i Cavaliers che, nella passata stagione, sono stati in grado di strappare il titolo proprio a Golden State, grazie alle prodezze di un sontuoso LeBron James. Il 12 aprile 2017, dopo quasi sei mesi e 1230 gare disputate, si chiuderà la massacrante regular season. Poi il 15 aprile scattano i playoff. Da segnare sul calendario alcuni match da non perdere: il 4 novembre Derrick Rose sarà con i Knicks a Chicago contro i Bulls, il 10 novembre prima volta di Dwyane Wade a Miami da avversario degli Heat, l'11 febbraio 2017 l'attesissimo ritorno di Kevin Durant a Oklahoma City in maglia Warriors. Ricchissimo inoltre il programma di Natale: 5 gare il 25 dicembre, il match clou alle 20.30 ora italiana a Cleveland tra Cavs e Golden State Warriors, rivincita dell'ultima finale. Pochissime le pause: non si giocherà il 24 novembre, il Ringraziamento, il 24 dicembre e il 3 aprile, giorno della finale NCAA; dal 17 al 22 febbraio ci sarà la sosta per l’All Star Weekend.