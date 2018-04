Nba: non sbaglia un colpo Houston, Golden State torna al successo

18 marzo 2018

Nella notte Nba Houston non sbaglia e archivia la pratica New Orleans 107-101. Bene anche Golden State che ha la meglio su Phoenix 124-109. I Cavs archiviano la pratica Bulls 114-109 con un’altra tripla doppia di LeBron James. Washington ha la meglio su Indiana (109-102) e San Antonio fa la voce grossa con Minnesota (117-101). Vittorie molto importanti anche per Milwaukee, Brooklyn, New York, Memphis, Utah e Portland.



ATLANTA HAWKS-MILWAUKEE BUCKS 117-122

Vittoria sofferta di Milwaukee contro il fanalino di coda di Est Atlanta, autrice di una grande gara. Scatenato Tauren Prince, che mette a referto 38 punti, bene anche il compagno Collins con una doppia doppia di 15 punti e 12 rimbalzi, chiude il cerchio Schroder con 18 punti. I Bucks, naturalmente, non potevano che essere guidati dal loro giocatore migliore, vale a dire Giannis Antetokounmpo, autore di una doppia doppia di 33 punti e 12 rimbalzi, accompagnato da Middleton (23 punti) e Bledsoe, 19 punti. Milwaukee ora è settima a Ovest.



INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 102-109

Amaro ko per Indiana contro Washington, sfida valevole per il quarto posto della Eastern Conference. I Pacers lottano vendendo cara la pelle, specialmente Oladipo (18 punti) e Stephenson (25 punti in 28'). Bradley Beal prende in mano le sorti dei Wizards e li conduce al successo, grazie anche ai suoi 19 punti e 6 assist. Washington supera Indiana e si piazza al quarto posto ad Est.



HOUSTON ROCKETS-NEW ORLEANS PELICANS 107-101

Sembra inarrestabile il cammino di Houston, che supera anche l'ostica New Orleans in un match molto equilibrato. James Harden continua a mantenere ritmi altissimi, concludendo la propria gara con una doppia doppia di 32 punti e 11 rimbalzi, ottima anche la prestazione di Paul (21 punti), mentre Ariza e Capela chiudono rispettivamente con 17 punti e una doppia doppia (13 punti e 11 rimbalzi). Dall'altra parte Anthony Davis gioca una gara stupenda, condita con una doppia doppia di 26 punti e 13 rimbalzi. Molto bene anche Holiday e Clark, rispettivamente con 19 e 17 punti. I Rockets occupano saldamente la classifica della Western Conference, invece i Pelicans sono ottavi.



DALLAS MAVERICKS-BROOKLYN NETS 106-114

Scontro di bassa quota tra Dallas, terzultima a Ovest, e Brooklyn, nella stessa posizione ma a Est. Mavericks che hanno tentato il tutto per tutto con Powell (18 punti) e Smith Jr. (21 punti), ma Carroll è stato decisivo per i Nets con una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi. Bene anche Jefferson (23 punti) e Russell (22).



CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 101-124

Partita dominata in lungo e in largo da New York. Migliore per Charlotte è stato sicuramente Howard, doppia doppia con 14 punti e 13 rimbalzi, mentre Bacon ha chiuso con 10 punti. Knicks in spolvero grazie alla performance super di Hardaway Jr., autore di 25 punti. Nonostante il ko gli Hornets rimangono davanti a New York a Est.



CLEVELAND CAVALIERS-CHICAGO BULLS 114-109

Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo. È il caso dei Cavs, vittoriosi su Chicago, grazie al solito LeBron James, che chiude con l'ennesima tripla doppia (33 punti, 13 rimbalzi e 12 assist), ma bisogna evidenziare anche la grande prova del compagno Green con 21 punti. Non bastano ai Bulls i 34 punti di Valentine e le doppie doppie di Payne (13 punti e 10 assist), di Felicio (10 punti ed altrettanti rimbalzi) e Portis (15 punti e 15 rimbalzi). Cleveland è sempre terza nella Eastern Conference, dietro Boston e la capolista Toronto.



DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 94-101

Una sconfitta che allontana Denver dalla zone playoff. I Nuggets deludono un po' le aspettative, nonostante Jokic (doppia doppia con 17 punti e 12 rimbalzi) e Murray (16 punti) ci provino in tutti i modi. Ottima dimostrazione di forza dei Grizzlies, in particolare Brooks (24 punti) e Evans (20) su tutti, mentre Marc Gasol chiude con 14 punti. Denver è decima a Ovest.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS 101-117

Sembra rinata San Antonio, che conquista il terzo successo consecutivo, questa volta ai danni di Minnesota, crollata al sesto posto a Ovest. Timberwolves che comunque disputano una discreta gara: Karl-Anthony Towns mette a referto 23 punti, Wiggins invece 21 e Teague con 16. Gli Spurs sembrano inarrestabili, specie con un Aldridge in forma smagliante, autore questa notte di una doppia doppia da 39 punti e 10 rimbalzi. San Antonio ora è settimana nella Western Conference, alle costole proprio di Minnesota.



SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 97-103

Non continua la striscia positiva di Sacramento. Solo Hield ha combattuto fino alla fine, mettendo a referto 23 punti, invece dall'altra bene Gobert (22 punti e 13 rimbalzi) e Mitchell (28 punti). Utah è quinta a Ovest, dietro Oklahoma e Portland, vincente contro Detroit.



GOLDEN STATE WARRIORS-PHOENIX SUNS 124-109

Golden State archivia la brutta sconfitta contro Sacramento superando Phoenix senza il trio Durant-Curry-Thompson. Young fa 20 punti, invece Cook addirittura 28, chiude Green con un a doppia doppia di 25 punti e 11 rimbalzi. Non bastano ai Suns i 18 punti di Daniels e i 36 in 36' di Jackson.



DETROIT PISTONS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 87-100

Vittoria secondo il pronostico di Portland contro Detroit. Migliore in campo per i Pistons, Drummond con una doppia doppia di 18 punti e 22 rimbalzi, mentre dall'altra parte ottima prova di Lillard (24 punti), McCollum (16) e Aminu, doppia doppia con 10 punti e 12 rimbalzi. I Blazers sono terzi a Ovest dietro i Warriors.