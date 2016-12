Nba, il quadro dei playoff: sabato il via

14 aprile 2016

I campioni in carica sfideranno i Rockets, ultima squadra a qualificarsi, in quella che sarà la ripetizione della passata finale di Conference. La vincente di questa sfida troverà di fronte o i Clippers o i Trail Blazers. Forse più agevole il compito di San Antonio, che affronterà Memphis e, in caso di passaggio del turno, o Dallas o Oklahoma.



A Est strada spianata come da pronostici per i Cavaliers di LeBron. Il confronto con Detroit non presenta particolari insidie, poi ci sarà il confronto con Atlanta o Boston. Gli altri accoppiamenti mettono di fronte Miami e Charlotte e Toronto e Indiana. Si comincia sabato, serie al meglio dei 7 incontri.