Nba, Houston si prende il derby texano contro San Antonio

2 febbraio 2018

HOUSTON ROCKETS-SAN ANTONIO SPURS 102-91

Incontenibile Harden, che mette a segno 28 punti e 11 assist nel successo in trasferta dei Rockets a San Antonio. Miglior record nella storia della franchigia dopo 50 partite (37-13) per i texani di D’Antoni. Consolidato il secondo posto alle spalle di Golden State in Eastern, agli Spurs di Popovich (privi ancora dell'infortunato Kawhi Leonard) non bastano i 22 punti di Danny Green e i 16 di LaMarcus Aldridge.



DENVER NUGGETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 127-124

Non basta un sontuoso Paul George ai Thunder per evitare una sconfitta in una gara che li ha visti sempre sotto, ma in grado di pareggiare a 2” dalla sirena: la tripla di Harris ha dato la vittoria ai Nuggets, che fanno capolino in zona play off in Western. Tra loro, da segnalare la tripla doppia di Jokic (29 punti, 13 rimbalzi e 14 assist).



MINNESOTA TIMBERWOLVES-MILWAUKEE BUCKS 108-89

I T’wolves di Minnesota si sbarazzano senza troppi affanni dei Bucks. Sugli scudi il solito Jimmy Butler (28 punti) e Towns (doppia doppia con 24 punti e 11 rimbalzi). Prima sconfitta in cinque gare per i ragazzi di Joe Prunty, privi di Bledsoe e con un Brogdon a mezzo servizio: non bastano i 21 punti di Khris Middleton e la doppia doppia (17+15) di Giannis Antetokounmpo.



DETROIT PISTONS-MEMPHIS GRIZZLIES 104-102

Non poteva iniziare meglio l’avventura a Detroit per Blake Griffin: doppia doppia (24 punti e 10 rimbalzi), miglior marcatore di serata e successo contro i Grizzlies che perdono la quarta gara in cinque partite. Per il quintetto di coach Stan Van Gundy seconda vittoria di fila dopo sette ko consecutivi: il momento peggiore è decisamente alle spalle.



WASHINGTON WIZARDS-TORONTO RAPTORS 122-119

Battuta d’arresto per Toronto nei piani alti della Eastern Conference al termine di un match punto a punto contro i Wizards. Decisivi i due errori da tiro libero di Kyle Lowry (comunque best scorer con 29 punti): Washington porta a casa la terza vittoria di fila nonostante l’assenza di John Wall, operatosi al ginocchio sinistro. Beal protagonista con 27 punti, doppia doppia di Otto Porter (16 punti e 11 rimbalzi). Agguantati i Miami Heat al quarto posto.