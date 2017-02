NBA: cadono i Celtics, volano i Cavs

9 febbraio 2017

Intensa notte in NBA con ben 12 partite. I Miami Heat sono la squadra più bollente e centrano la 12esima vittoria di fila sul campo dei Bucks. Successi agevoli per Golden State su Chicago , per Cleveland contro Indiana grazie alle triple di Korver e per gli Spurs a Philadelphia. I Nuggets ancora senza Gallinari cadono ad Atlanta mentre la corsa dei Celtics si ferma a Sacramento. Incubo Knicks , battuti dai Clippers.

Colpo esterno dei Cleveland Cavaliers che vincono 132-117 in rimonta contro gli Indiana Pacers, reduci da 7 vittorie. Bene Irving, 29 punti, e LeBron James, 25, ma il protagonista è il tiratore Kyle Korver, 29 punti con 8 su 9 da tre. Tutto facile per i Golden State Warriors che piegano 123-92 i Chicago Bulls privi di Butler e Wade: i Dubs hanno 22 punti da Durant e 28 da Klay Thompson nel giorno del suo 27esimo compleanno. Successo in trasferta per i San Antonio Spurs, 111-103 a Philadelpia: 76ers sempre senza Embiid, brilla Kawhi Leonard, autore di 32 punti.



Danilo Gallinari è ancora ai box e i Denver Nuggets perdono 117-106 ad Atlanta contro gli Hawks guidati da 24 punti con 10 assist del tedesco Schroeder. Cadono anche i Boston Celtics che, dopo sette vittorie, perdono 108-92 contro i Sacramento Kings: pur senza la stella Cousins, squalificato, i Kings si impongono coi 26 punti di Collison, inutili i 26 dell'ex di serata Isaiah Thomas. Volano i Miami Heat che passano 106-88 a Milwaukee contro i Bucks e centrano la 12esima vittoria di fila: brilla il centro Whiteaside con 23 punti e 16 rimbalzi.



Nelle altre gare gli Washington Wizards passano 114-110 a Brooklyn coi Nets dopo un overtime, i Detroit Pistons schiantano i Lakers 121-102 con 24 punti e 17 rimbalzi di Drummond, i Knicks crollano 119-115 al Madison Square Garden contro i Clippers di un maestoso Griffin da 32 punti, Memphis batte Phoenix 110-91, gli Utah Jazz dominano a New Orleans coi Pelicans 127-94 mentre i Minnesota Timberwolves superano in volata 112-109 i Toronto Raptors grazie ai 29 punti di Towns.